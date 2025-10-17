política

Vox y PP rompen el pacto de gobierno en Montserrat por la polémica de las banderas

El alcalde popular, Sergio Vilar, considera que el edil Carlos Martínez pretendía montar un circo y ordenó la retirada de las "desmesuradas" enseñas españolas el pasado 12 de octubre

Nuria Ortiz

La Ribera |

Una de las banderas de la polémica
Una de las banderas de la polémica | La Razón

En Montserrat, se ha producido una ruptura política tras la decisión del alcalde del Partido Popular, Sergio Vilar, de expulsar al concejal de VOX, Carlos Martínez. ¿El motivo? colocar banderas de España de grandes dimensiones en edificios públicos con motivo del Día de la Hispanidad, acción que, según VOX, contó inicialmente con el permiso del propio alcalde. Sin embargo, horas después, Vilar ordenó a la Policía Local retirarlas, generando la polémica.

El PP justificó la retirada alegando que las banderas eran muy grandes y que “igual que no se cuelga la bandera del orgullo gay en cualquier parte, tampoco se debe colgar la bandera de España”, lo que ha sido duramente criticado por VOX, que considera esta equiparación un desprecio a los símbolos constitucionales.

VOX denuncia una represalia política por cuestiones personales y acusa al PP de traicionar no solo el pacto de gobierno —que permitió a Vilar ser alcalde— sino también los valores que dice defender. El grupo municipal de VOX afirma que seguirá trabajando desde la oposición en defensa de sus principios y de los intereses de los vecinos.

Por su parte, el alcalde, asegura que tomó la decisión consensuada con la otra formación política que conforma el equipo de gobierno, AIGUA, y que ahora habrá que gobernar en minoría.

