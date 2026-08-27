Sueca reconoce y agradece a la Diputació los trabajos realizados por la memoria democrática del municipio

El Ayuntamiento de Sueca ha reconocido este sábado el trabajo que está desarrollando la vicepresidenta primera de la Diputació de València y diputada de Memoria Democrática, Natàlia Enguix, en apoyo a las políticas de memoria del municipio durante el acto celebrado en el cementerio municipal con motivo del 82 aniversario de la liberación de París.

El concejal de Memoria Democrática de Sueca, Sergi Tomàs, puso en valor “toda la tarea y el apoyo que Natàlia está dando desde la Diputació de València”, y destacó que la corporación provincial es “la única institución supramunicipal que está haciendo políticas vinculadas a la memoria democrática”. Tomàs también hizo alusión al trabajo desarrollado por Rosa Pérez Garijo, tanto como diputada de Memoria Democrática de la Diputación como desde la Generalitat, donde fue consellera de Calidad Democrática. En este sentido, agradeció a Rosa Pérez “abrir el camino de las exhumaciones”, y a Natàlia Enguix continuar ese trabajo primero con los análisis de ADN y después con el memorial. El nuevo espacio de memoria se construirá gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Sueca y la Diputació de València y ocupará el lugar donde se encontraba la fosa común.

Enguix ha agradecido el reconocimiento de Sueca y ha defendido la apuesta de la institución provincial por mantener y reforzar las políticas de memoria democrática. "Tenemos muy clara la apuesta por la memoria, es un deber moral", ha señalado. Asimismo, ha destacado la importancia de trabajar junto a los municipios "para recuperar la memoria de las víctimas y dar respuesta a las familias que durante décadas han reclamado su reconocimiento".

En Sueca, esta colaboración se ha traducido en el trabajo realizado alrededor de la fosa común y en el proyecto del nuevo panteón, que contará con un presupuesto de 46.486 euros, de los cuales la Diputació de València aporta 37.189 euros. El memorial se levantará en el mismo espacio que ocupaba la fosa y permitirá dar sepultura digna a los restos de las 54 víctimas.

Otro de los nombres vinculados al trabajo de la delegación de Memoria Democrática de la Diputación en Sueca es el de Virtudes Cuevas Escrivà, natural del municipio, superviviente de los campos de concentración nazis y reconocida con la Legión de Honor francesa. Enguix ha reivindicado su trayectoria como “el ejemplo de una mujer valiente, luchadora por la libertad y la democracia”. La Diputación trabaja desde hace meses en la recuperación de su legado y en la creación de un espacio dedicado a su memoria, investigación y documentación.

El reconocimiento a Enguix se produjo durante el homenaje organizado por la Coordinadora d’Associacions de Memòria Democràtica del País Valencià (CAMDE-PV), la Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de la Ribera Baixa y otras entidades memorialistas, con la colaboración del Ayuntamiento de Sueca. El acto recordó a Amado Granell Mesado y los 22 valencianos de ‘La Nueve’, a Virtudes Cuevas y a Joaquín Tarín Martínez, superviviente de Mauthausen, además de a las víctimas del franquismo enterradas en el cementerio de Sueca