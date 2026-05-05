El Nan@fest cumple 10 años

Alzira celebra 10 años de NAN@FEST, un festival pensado para disfrutar grandes y pequeños, con una programación llena de energía, diversión y música en valenciano.

Este fin de semana, 9 y 10 de mayo, el Parque de l’Alquenència se convertirá en el epicentro de la música familiar con una edición muy especial. Y es que se ha querido incluir la celebración del 750 aniversario de Jaume en el Festival, lo ha contado el concejal de cultura, Israel Pérez, quien ha desvelado que se plantará "el campamento de Jaume I" para que los descubran los visitantes. Además, la mascota del Nanofest, Dril, tendrá compañía, con la aparición de la cocodrila, Drila.

La música también es uno de los fuertes del Nanofest, y aunque, por motivos de salud, Dani Miquel no podrá estar presente, encima del escenario actuarán Canta Canalla, Nanets Band Rock, Trobadorets y Aitana Ferrer con la Factoría de Sons.

También, se dará a conocer una canción compuesta para el Nanofest y se actualiza el pack para los niños del festival.