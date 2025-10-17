Mazón optimista tras su reunión con la dirección de Ford España

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mantenido una reunión con el director de la planta de la factoría Ford de Almussafes, Daniel Ruiz, y con el director de Relaciones Institucionales de esta empresa, Fernando Acebrón.



Durante la reunión se han abordado, entre otros asuntos, el avance del Plan de inversión de la compañía en su proceso de electrificación y de apuesta por la planta de Almussafes, así como los planes de formación y de colaboración entre la Generalitat y Ford España”.



En este sentido, le han trasladado al President los detalles del plan de transición y transformación de la planta valenciana hasta el lanzamiento del nuevo producto.



El Jefe del Ejecutivo valenciano ha destacado tras la reunión que “soy optimista y positivo, ya que Ford mantiene su apuesta por la planta de Almussafes, que garantiza el empleo y la actividad, una buena noticia tanto para proveedores como empleados y para el sector automovilístico de la Comunitat Valenciana”.



El encuentro se enmarca en la ronda de contactos que tiene el presidente del Consell con representantes de los principales sectores productivos.