Ingresa en prisión tras soltar las manos de la barandilla de su amiga a cinco metros de altura en l'Alcudia

Un juzgado ha mandado a prisión a un hombre que presuntamente soltó las manos de la barandilla de su amiga, cuando se encontraba colgando de ella, a cinco metros de altura, según ha informado la Guardia Civil. La mujer huía de la casa por el balcón de un hombre que le amenazaba con una espada en L'Alcúdia.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 8 de octubre, cuando se encargó a los agentes la investigación de la caída de una mujer desde un balcón a más de cinco metros de altura en la localidad de L'Alcudia. Debido al impacto y el alcance de las lesiones, la víctima fue trasladada a un centro médico donde permaneció varios días.

En un primer momento, los agentes pudieron dar con varios testigos que confirmaron detalles cruciales para la investigación. Posteriormente, cuando mejoró el estado de salud de la víctima, le tomaron declaración y aclaró varios extremos necesarios.

Los agentes pudieron saber que la víctima acudió a ese domicilio acompañada de su amigo para visitar a una tercera persona. A lo largo de la noche, se produjo una fuerte discusión entre los tres. Cuando la mujer quiso abandonar el domicilio, el propietario de la vivienda le amenazó con una espada.

Ante el miedo de ser agredida con el arma, trató de huir por el balcón y quedó agarrada a la barandilla. Su amigo se aproximó a ella y le soltó las manos para provocar su caída desde más de cinco metros de altura mientras el otro hombre ignoraba las peticiones de socorro.

Por estos hechos, se detuvo a esos dos hombres, de 55 y 56 años, a los que se les imputó un delito de homicidio en grado de tentativa y uno de omisión del deber de socorro. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del homicida.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de Almussafes. Las diligencias han sido entregadas en el Tribunal de Instancia de Carlet.