La Diputació estudiará financiar la reconversión de la estación de Manuel en centro cívico

El alcalde de Manuel, César Carbonell, ha explicado que, aparte de los 280.000 euros que les quedan del Pla Obert d’Inversions, necesitan 123.000 euros para poder llevar a cabo este proyecto para reconstruir la estación que ahora está ruinas.

Para Carbonell, este centro cívico “supondría mucho” para el pueblo, puesto que la localidad no dispone de ningún espacio así. Además, considera que se pondría en valor porque la estación está en el recorrido de la Via Verda, que va de Xàtiva a la Pobla Llarga, y por la que pasa mucha gente.

La localidad de Manuel tiene asignados 1.120 mil eros del Pla Obert d’Inversions, 204 mil euros más que en la legislatura anterior. Con este dinero ya ha podido instalar una bomba de aguas residuales y cambiar tuberías de fibrocemento. Además, este mes se iniciarán obras en los parques y se construirá una pasarela que comunicará el pueblo por arriba de la Via Verda.