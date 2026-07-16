Carcaixent no logra aprobar los presupuestos para 2026

El Partido Popular en Carcaixent se ha quedado sólo ante la aprobación el presupuesto municipal para 2026. Toda la oposición en bloque ha votado en contra de las cuentas.

Para la alcaldesa, Carolina Almiñana, pesan más las siglas para los partidos de la oposición que los intereses de la propia localidad y la ciudadanía.

Por su parte, desde el PSOE, Sara Diert, ha indicado que han votado en contra porque el documento del gobierno local no responde a los problemas que Carcaixent padece.

Desde Compromís, Rosa Nicolau, no descarta continuar debatiendo para llegar a soluciones para asuntos como el de la limpieza viaria o el Teatro Don Enrique, pero lamenta que existen acuerdos que permitieron aprobar el presupuesto de 2024 que no se han cumplido.

Por el momento, la falta de acuerdo abocaría a Carcaixent a una prórroga presupuestaria que obligaría a aplicar medidas de ajuste y paralizar inversiones prioritarias.

Units per Carcaixent, pese a que ha votado en contra de los presupuestos, ha reiterado públicamente su voluntad de diálogo y acuerdo para reconducir la situación.

Por ello, la portavoz de Units per Carcaixent, Ana Calatayud, ha anunciado que su objetivo es trabajar conjuntamente en las próximas semanas para lograr unas cuentas que respondan a las necesidades del municipio y cuenten con el máximo consenso posible