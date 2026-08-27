Los arroceros de AVA-ASAJA alertan de una campaña crítica que amenaza el futuro del arroz y de l'Albufera

Los arroceros de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) afrontan con creciente preocupación las perspectivas de la próxima campaña del arroz. La junta de AVA Sueca se reunió para analizar la situación del sector y realizar unas primeras estimaciones que dibujan un escenario especialmente complicado para los productores, marcado por la previsión de una caída de los precios, unos costes de producción todavía elevados y crecientes dificultades para combatir las plagas y malas hierbas.

Según las primeras previsiones trasladadas por los arroceros, el precio del arroz durante la próxima campaña podría situarse por debajo de los 0,50 euros por kilogramo percibidos la pasada temporada, lo que ya era una cantidad que supone trabajar a pérdidas. Una cifra que ya supone una importante reducción respecto a los aproximadamente 0,70 euros por kilogramo que llegaron a registrarse hace cuatro años.

A esta incertidumbre sobre los ingresos se suma el fuerte incremento de los costes de producción. Los agricultores alertan de que partidas esenciales para el cultivo, como el combustible y los fertilizantes, mantienen unos precios muy elevados y pueden llegar a representar un coste sensiblemente superior al de campañas anteriores, comprometiendo aún más la rentabilidad de las explotaciones.

Otra de las principales preocupaciones del sector es el avance del cucat, una plaga que, tras mantenerse más controlada durante campañas anteriores, vuelve a provocar una grave inquietud entre los productores de arroz de l'Albufera. AVA-ASAJA ya alertó de los importantes daños ocasionados por esta plaga, que en determinadas zonas llegaron a provocar pérdidas de hasta el 34% en los arrozales. Ahora, los agricultores temen que la situación pueda agravarse ante la progresiva desaparición de materias activas autorizadas para hacer frente a las plagas, sin que las administraciones hayan puesto a disposición del sector alternativas suficientemente eficaces.

Los arroceros denuncian que se les exige mantener sus cultivos y proteger un entorno natural de enorme valor, pero al mismo tiempo se reducen las herramientas disponibles para hacer frente a los problemas fitosanitarios. A esta situación se añaden las limitaciones existentes para la aplicación de tratamientos, incluyendo las restricciones al uso de nuevas tecnologías como los drones para aplicar determinados productos fitosanitarios o herbicidas. AVA-ASAJA considera necesario avanzar hacia una normativa que permita aprovechar aquellas innovaciones tecnológicas que puedan mejorar la eficacia de los tratamientos, reducir costes y favorecer una aplicación más precisa y sostenible.

El arroz, clave para conservar l'Albufera

La preocupación de los agricultores va más allá de la viabilidad económica de sus propias explotaciones. AVA-ASAJA advierte de que el futuro del cultivo del arroz está estrechamente ligado al del Parque Natural de l'Albufera, ya que los arrozales desempeñan una función esencial en la gestión y filtrado del agua, contribuyendo a evitar su degradación y al mantenimiento del equilibrio ambiental de este espacio protegido.

La organización agraria alerta de que, si el cultivo deja de ser rentable y los agricultores se ven obligados a abandonar progresivamente los arrozales, las consecuencias no solo afectarán al sector productor. El abandono de estos campos podría favorecer la proliferación de fauna salvaje y nuevas plagas, además de alterar un ecosistema que durante generaciones ha estado ligado a la actividad arrocera. Sin agricultores no habrá arroz, y sin arrozales l'Albufera perderá una de las actividades fundamentales para su conservación