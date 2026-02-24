Alzira lanza su campaña para el 8M: "Diferentes edades, la misma lucha. El feminismo que une generaciones"

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la Unidad de Igualdad de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alzira impulsa la campaña ‘Diferents edats, la mateixa lluita. El feminisme que unix generacions’, una iniciativa enmarcada en la defensa y lucha por los derechos de las mujeres y por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha explicado en rueda de prensa de presentación del programa de actividades preparadas con motivo del 8M que "como administración local reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de la igualdad de oportunidades para una sociedad más justa e igualitaria".

El nombre de la campaña hace referencia a la unión de diferentes generaciones de mujeres por una misma causa: conseguir la igualdad. Todo eso a través del feminismo, el movimiento social y político cuyo objetivo es conseguir la igualdad de derechos de las mujeres respecto de los hombres. Como ha explicado la concejala de Políticas de Igualdad, Amelia Blanquer, "nuestro trabajo es sensibilizar y hacer prevención para promover relaciones igualitarias, detectar conductas machistas y fomentar la corresponsabilidad en todos los ámbitos, porque la prevención es la herramienta más eficaz que tenemos contra las violencias machistas".

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Del 9 al 27 de febrero, el IES José María Parra y el IES Rei en Jaume han contado con la exposición "Entrenar la mirada feminista", un material cedido por el Ayuntamiento de València. Esta exposición tiene la finalidad de proporcionar herramientas que ayuden en la detección de posibles desigualdades entre mujeres y hombres a través de ámbitos de la vida cotidiana tan variados como el cine o la televisión, los videojuegos, la ciencia, la cultura, el lenguaje, el ámbito laboral, la participación, etc. El título de la exposición hablar de "entrenar" la mirada feminista, porque eso requiere no solo de conocimientos, sino también de habilidades y de práctica y está comprobado que, una vez aprendemos a detectarlas, ya es muy difícil no verlas e incluso obviarlas.

Programación de Alzira para el 8M | Ayuntamiento de Alzira

El jueves 5 de marzo, en el Auditorio de la Casa de la Cultura, a las 18:30h, la ciudadanía a partir de 9 años podrá disfrutar del espectáculo teatral "La dona més important de la història", una obra de teatro protagonizada por tres especialistas que se enfrentan en un reto apasionante: elegir, con la ayuda del público, a la mujer más importante de todos los tiempos. Lo que empieza como un concurso aparantemente amable, se transforma en un viaje vibrante, crítico y lleno de humor por las vidas de mujeres extraordinarias. La obra tiene una duración de una hora, y es de entrada libre y gratuita.

El viernes 6 de marzo a las 12:00h, tendrá lugar el acto institucional por el 8 de marzo, con la lectura del manifiesto institucional, acompañamiento musical y la participación especial del Col·lectiu 8M de Alzira. Es un acto abierto a toda la ciudadanía.

El domingo 8 de marzo tendrá lugar la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, organizada por el Col·lectiu 8M de Alzira, con la participación de la compañía Les Raboses durante el recorrido. La salida será a las 11:00h desde la Plaza Mayor.

Los días 12 y 13 de marzo se celebrarán talleres de autocuidado y bienestar para mujeres. Se trata de un evento privado para mujeres, organizado por Aequum, una consultoría de igualdad.

Del 24 de marzo al 1 de abril se podrá visitar la exposición "Només sí és sí" en el claustro de la Casa de la Cultura. Se trata de una iniciativa organizada por Amnistía Internacional, en colaboración con el Ayuntamiento de Alzira.

La exposición se inaugurará el martes 24 de marzo a las 18:00h y estará abierta al público.

El jueves 26 de marzo tendrá lugar la sesión mensual del Club de lectura amb Ulleres Lila, en la que se presentará el libro "Cándida" y contará con la participación de su autora, Isabel Lizarraga. La sesión estará moderada por la Unidad de Igualdad y comenzará a las 18:00h en la Biblioteca Municipal. Las personas interesadas en asistir deben inscribirse enviando un correo electrónico a igualtat@alzira.es o llamando al 96 245 59 26 (extensión 1355).

El martes 31 de marzo tendrá lugar "Camins en femení", una visita guiada a pie por el centro histórico de Valencia.

Se trata de una experiencia cultural que rescatará del injusto olvido a aquellas figuras femeninas que fueron auténticas pioneras en sus ámbitos y que rompieron con los roles establecidos desde la época romana hasta la actualidad, dejando una huella indeleble en el tejido urbano y social de la ciudad. Ofrece una perspectiva necesaria y enriquecedora sobre cómo se ha construido la identidad valenciana desde un punto de vista femenino, valiente y resiliente.

La excursión se realizará en autobús, que saldrá a las 9:00h de la Plaça del Regne y regresará de Valencia a las 13:00h. Se trata de una actividad gratuita. La inscripción puede realizarse llamando al 96 245 59 26 o a través de este formulario: https://forms.office.com/e/vQKw63qUrK?origin=lprLink

Próximamente se expondrá también un proyecto de arte urbano feminista contra la violencia machista y por la promoción de la sororidad entre las mujeres, ubicado en el CP FPA Enric Valor.

Por último, durante todo el mes de marzo, en horario escolar y dentro del Proyecto Coeducativo 2025-2026, Rebombori Cultural impartirá sesiones de narración sobre igualdad para alumnos de 1.º y 2.º de primaria; y talleres sobre masculinidades saludables para alumnos de 3.º de ESO, dirigidos por Agustín Zaragozá, agente de igualdad.