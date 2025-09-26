cultura

Alzira celebra la X edicion de Art al Carrer con una treintena de actividades

También se celebran las jornadas de ilustración, dedicadas este año a la fotografía y la imagen

Nuria Ortiz

La Ribera |

Presentación de Art al Carrer en Alzira

Hoy a las seis de la tarde comienza en Alzira la décima edición de Art al carrer, que se desarrollará hasta el sábado en diversos puntos de la ciudad.

El festival combina danza, teatro, música y arte con artistas locales como María Belda, Rosana Mira, junto a compañías llegadas del País Vasco, Andalucía y Cataluña. Destacan novedades como la instalación sensorial “El Circo de los sentidos” en la plaza del Reino, caricaturistas por la ciudad y una batucada protagonizada por personas con diversidad funcional.

Además, también se celebran las jornadas de ilustración, dedicadas este año a la fotografía y la imagen, con talleres, mercado de ilustración y música. E sábado habrá una venta solidaria de ilustraciones a beneficio de la ONG payasos en rebeldía, que trabajan para palestina.

