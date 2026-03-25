PASCUA

Almussafes celebra los tradicionales Bailes de Pascua durante la Semana Santa

La Concejalía de Fiestas ha programado tres actuaciones musicales para toda la familia, que comenzarán el domingo 5 de abril con Dani Miquel, que trae al Ágora del Parc Central su espectáculo ‘Guirigall’ a las 18.30 horas

ondacero.es

La Ribera |

Almussafes celebra los tradicionales Bailes de Pascua durante la Semana Santa
Almussafes celebra los tradicionales Bailes de Pascua durante la Semana Santa | Ayuntamiento de Almussafes

El programa de los Bailes de Pascua de Almussafes es una auténtica tradición para los vecinos y vecinas de la población desde hace más de 50 años, que después de merendar disfrutan de diversas actuaciones musicales especialmente dirigidas al público familiar. En esta nueva edición de la celebración pascuera, el programa festivo incorpora las actuaciones de Dani Miquel, Drac Màgic Teatre y el espectáculo ‘Divertilandia’.

Desde la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Almussafes y coincidiendo con la celebración de la Semana Santa, han vuelto al municipio los Bailes de Pascua, una actividad cultural y festiva con más de medio siglo de tradición en Almussafes. De este modo, los vecinos y vecinas de todas las edades pueden disfrutar de tres actuaciones musicales gratuitas y al aire libre.

La primera de las actuaciones tendrá lugar el domingo 5 de abril a cargo de Dani Miquel, con su espectáculo ‘Girigall’. Este cantautor de Alcúdia ya es un tradicional de los Bailes de Pascua de Almussafes. El lunes, día 6 de abril, continuaremos con Drac Màgic Teatre, que presentará su espectáculo ‘Xiqui Rock Band’, perfecto para continuar con la diversión.

Por último, el domingo 12 de abril tendremos el show ‘Divertilandia’, lleno de emociones para toda la familia, que, como explica el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Almussafes, Jaime Wic, seguro “ llenará de diversión a grandes y pequeños”.

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