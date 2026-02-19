Algemesí formará a la ciudadanía con talleres de primeros auxilios durante la Fira d’Oportunitats

El Ayuntamiento de Algemesí ha incorporado a la programación de la Fira d’Oportunitats 2026 tres talleres gratuitos de primeros auxilios dirigidos a adultos y niños, con una finalidad preventiva y formativa. Las sesiones permitirán adquirir conocimientos básicos y pautas de actuación para que los ciudadanos puedan intervenir con responsabilidad ante posibles incidencias o situaciones de emergencia.

La primera clase tendrá lugar el sábado, 21 de febrero, a las 11.00 h, y abordará una nueva técnica ante casos de atragantamiento en bebés. Está especialmente dirigida a las madres y padres de los niños, que también podrán asistir a la formación.

Ese mismo sábado, a las 17.30 h, se desarrollará un segundo curso orientado a personas adultas, en el que se explicarán técnicas básicas de primeros auxilios, como la maniobra de Heimlich.

Finalmente, el domingo, 22 de febrero, a las 11.30 h, se celebrará un taller destinado a niños y niñas mayores de cinco años. Deberán ir acompañados de una persona adulta y aprenderán las pautas básicas de la conducta PAS: proteger, avisar y socorrer.

La concejala de Salud, Carmina Borrás, ha destacado que estos talleres “responden a la voluntad del Ayuntamiento de Algemesí de formar a la población para que sepa cómo actuar ante situaciones de riesgo cotidiano. Saber aplicar una maniobra a tiempo puede marcar la diferencia”. Asimismo, ha subrayado que la prevención y la formación en primeros auxilios “son herramientas fundamentales para reforzar la seguridad de las familias”.

Por su parte, José Javier Sanchis, alcalde de la ciudad, ha señalado que incorporar estos talleres a la Fira d’Oportunitats “demuestra que, además de dinamizar el comercio local, también queremos generar espacios útiles para la ciudadanía. En este sentido, formar a niños y adultos en primeros auxilios también es una inversión en seguridad, porque una población preparada es una población más segura”.

Las formaciones no requieren inscripción previa y estarán a cargo de la Asociación Sanitaria Valenciana, que dispondrá durante todo el fin de semana de un estand informativo en horario de feria. El Ayuntamiento de Algemesí agradece a la entidad su colaboración desinteresada.