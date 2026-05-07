Alerta en Cullera por una avioneta que volaba muy cerca del mar

La Guardia Civil realiza acta-denuncia a una persona por pilotar una aeronave a muy baja altura en distintas playas de Valencia, entre ellas las de Cullera, pero también en Gandia, Oliva y Bellreguard.

El Equipo Pegaso de la Guardia Civil de Valencia ha conseguido localizar al piloto, que estaba en prácticas y en uno de los primeros vuelos que realizaba sin monitor.

Volar a tan baja altura ponía en riesgo, no solo a bañistas, sino a las diferentes personas que se encontraban en la zona, que llamaron al 112 informando de este suceso.

El autor ha realizado distintas infracciones a la Ley de Navegación Aérea, Ley de Seguridad Aérea, RD 1180/18 y Normativa Europea SORA 3105 y 5005. La multa puede ir desde los 4.000 euros, en su cuantía mínima, hasta los 300.000.