Sucesos

Alerta en Cullera por una avioneta que volaba muy cerca del mar

La Guardia Civil ha realizado una acta-denuncia al piloto que se enfrenta a una sanción de entre 4000 y 300.000 euros

Virginia Delgado

La Ribera |

Alerta en Cullera por una avioneta que volaba muy cerca del mar
Alerta en Cullera por una avioneta que volaba muy cerca del mar | Onda Cero

La Guardia Civil realiza acta-denuncia a una persona por pilotar una aeronave a muy baja altura en distintas playas de Valencia, entre ellas las de Cullera, pero también en Gandia, Oliva y Bellreguard.

El Equipo Pegaso de la Guardia Civil de Valencia ha conseguido localizar al piloto, que estaba en prácticas y en uno de los primeros vuelos que realizaba sin monitor.

Volar a tan baja altura ponía en riesgo, no solo a bañistas, sino a las diferentes personas que se encontraban en la zona, que llamaron al 112 informando de este suceso.

El autor ha realizado distintas infracciones a la Ley de Navegación Aérea, Ley de Seguridad Aérea, RD 1180/18 y Normativa Europea SORA 3105 y 5005. La multa puede ir desde los 4.000 euros, en su cuantía mínima, hasta los 300.000.

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