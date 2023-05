Bomberos del Consorcio de Valencia han extinguido un incendio registrado en la Residencia de Ancianos de Favara.

El fuego se originó sobre las once de la noche en la cocina del centro y cuando llegaron los bomberos ya no quedaba llama, pero si mucho humo, por lo que realizaron labores de ventilación. El incendio no afectó a ningún residente ni hubo desalojados.

En el operativo participó también la Guardia Civil.