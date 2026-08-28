Villena anticipa a sus días grandes de Moros y Cristianos con el tradicional concierto de pasodobles

Las fiestas de Moros y Cristianos de Villena 2026 se celebran en sus fechas tradicionales e inamovibles del 4 al 9 de septiembre, en honor a la patrona, Nuestra Señora de las Virtudes. Están declaradas de Interés Turístico Nacional y el Ayuntamiento ha completado ya un expediente para su próxima declaración de Interés Internacional.

Son las fiestas más participativas, superando los 12.000 festeros en sus 14 comparsas que desde este viernes comienzan con actividades festeras como el Concierto de Pasodobles, por primera vez en la avenida de la Constitución y el domingo con el homenaje a los festeros fallecidos y la romería de la patrona la Virgen de Las Virtudes.

El traslado en romería de la patrona de Villena | Ayuntamiento de Villena

El concejal de Fiestas, Pepe Ferri nos cuenta con todo detalle los actos previos al ‘Día 4 que fuera’, la frase con la que todos los vecinos de Villena definen el inicio de sus fiestas de Moros y Cristianos.

Pepe Ferri.- Concejal de Fiestas de Villena