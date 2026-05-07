Fuze Tea se consolida entre las bebidas favoritas de los consumidores y ya llega a más de 3,1 millones de hogares en España

El té listo para beber (‘RTD Tea’) continúa ganando terreno en España y se consolida como una de las categorías más dinámicas del mercado de bebidas. Según los últimos datos del sector, en 2025 alcanzó una penetración del 36,2 % de los hogares españoles, lo que supone un crecimiento del 9,1 % respecto al año anterior. Además, la frecuencia de compra aumentó un 11,1 %, impulsando así el crecimiento global de la categoría.

En este contexto, Fuze Tea se ha convertido en uno de los principales motores de este avance. Tras el lanzamiento de Fuze Tea Sabor Original a finales de 2024 y su consolidación desde enero de 2025 como única marca de té RTD de Coca-Cola en España, la marca ya está presente en más de 3,1 millones de hogares españoles en este inicio de 2026.

La marca destaca además por la fidelidad de sus consumidores: el 43,2 % de los hogares que compran Fuze Tea repite la compra, un dato que refleja su capacidad para atraer nuevos consumidores y consolidar hábitos de consumo.

Desde Coca-Cola Europacific Partners subrayan que el crecimiento del té RTD está siendo impulsado principalmente por las marcas de fabricante, que concentran el 70 % del crecimiento total de la categoría. En este escenario, Fuze Tea ha reforzado su presencia tanto en supermercados como en canales de consumo fuera del hogar.

Otro de los factores clave en la evolución de la categoría es su capacidad para llegar a perfiles cada vez más diversos. Aunque tradicionalmente el consumo de té RTD estaba más vinculado al público joven, el crecimiento entre mayores de 50 años confirma que se trata de una bebida cada vez más transversal.

La innovación en sabores también está contribuyendo a este crecimiento. Variedades como Fuze Tea Té Verde-Maracuyá están teniendo una gran acogida entre los consumidores más jóvenes y la marca ya prepara el lanzamiento de una nueva referencia para este verano: Fuze Tea Té Verde-Lima Menta.

El despliegue comercial también ha sido determinante en la expansión de la marca. Durante 2025, Fuze Tea estuvo presente en más de 150.000 establecimientos de hostelería y cerca de 50.000 puntos de conveniencia en toda España, gracias a la red de distribución de Coca-Cola Europacific Partners.