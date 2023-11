Los equipos de fútbol sala base compitieron con normalidad al corregir la Federación "un fallo informático"

Los 47 clubes de fútbol base de Alicante, que habían firmado un comunicado posicionándose en contra de la medida de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) de no poder sustituir a un entrenador que no pudiera acudir a un partido con otro acreditado del mismo equipo (se obligaba a sustituirlo con un Delegado), disputaron sus partidos con normalidad este fin de semana. Aunque los clubes habían anunciado que acudirían a las canchas pero no jugarían para visibilizar su protesta contra la medida, también abrían la puerta a que la Federación les demostrara con algún gesto, su disposición a poder iniciar un diálogo sobre el asunto.

El gesto llegó el viernes por la tarde, cuando la Federación comunicó que había habilitado de nuevo una pestaña en su web, que los clubes podían utilizar antes de la polémica para comunicar los cambios de entrenador a la federación. Esa pestaña estaba inactiva desde el inicio de la polémica y los clubes habían apuntado que, de activarla, disputarían los partidos con normalidad y retomarían la vía de la negociación con la Federación.

La FFCV comunicó a los clubes el pasado viernes a última hora de la tarde que la pestaña estaba de nuevo habilitada y que todo se había debido a "un error informático".