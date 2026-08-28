Donación estival de sangre este sábado en el palacio provincial de la Diputación de Alicante

El Palacio Provincial acoge este sábado un nuevo Maratón de Donación de Sangre, en este caso especial verano, organizado por la Diputación de Alicante y el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana. La cita se desarrollará durante toda la jornada en horario de 9:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta jornada y a demostrar, una vez más, su solidaridad y compromiso. La iniciativa permitirá además realizar donaciones de plasma. Pérez ha reafirmado el respaldo de la institución al CTCV y “a su labor de concienciación sobre la importancia de un gesto tan sencillo como donar sangre, fundamental para garantizar diariamente la atención sanitaria, especialmente en los servicios de urgencias hospitalarias, las intervenciones quirúrgicas y el tratamiento de enfermedades hematológicas”.

Al igual que en ocasiones anteriores, la jornada contará con un amplio equipo de profesionales sanitarios compuesto por médicos, enfermeros y celadores que se encargará de que las donaciones se realicen con fluidez, seguridad y en óptimas condiciones.

Los requisitos para poder participar son tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Además, los voluntarios deberán acudir con su DNI, sin estar en ayunas y habiendo bebido abundantes líquidos para mantener una adecuada hidratación.

La Diputación de Alicante colabora desde el año 2003 con el Centro de Transfusión en el desarrollo de distintas campañas de donación que se llevan a cabo en espacios como el MARQ o el propio Palacio Provincial.