Detenidos en Alicante por cometer hasta catorce robos en viviendas de distintas localidades

La Policía Nacional ha detenido en Alicante y Rafal a dos hombres de 49 y 68 años por su presunta participación en catorce robos con fuerza en domicilios de diferentes localidades de la provincia.

Los arrestados seleccionaban viviendas generalmente de personas mayores a las que controlaban en sus entradas y salidas para cometer los robos.

En los registros policiales se han intervenido numerosos útiles para abrir las cerraduras y puertas, además de joyas y otros enseres como perfumes o gafas de sol procedentes de los robos cometidos.

El primero de los casos, denunciado en la Comisaría Centro de Alicante supuso un botín para los arrestados de 3.000 euros en efectivo, gran cantidad de joyas, relojes, cámaras de fotos y una tableta electrónica.

Los agentes sospecharon de estas personas y comprobaron que a diario se desplazaban por diferentes municipios como Elche, donde cometieron cinco robos, Elda o Villena con un robo en cada una de estas ciudades y también Alicante donde se les atribuyen siete de estos delitos.