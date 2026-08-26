Los citricultores piden un criterio único en los planes de contención de la Clorosis Nervial Amarilla

ASAJA Alicante, con el apoyo de la Cátedra de Eficiencia Hídrica y Agricultura Sostenible, las principales comunidades de regantes de la cuenca mediterránea, los colegios profesionales de ingeniería agrícola y empresas de referencia en tecnología agraria, ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que asuma de inmediato la coordinación de la lucha contra la Clorosis Nervial Amarilla de los cítricos (CYVCV), mediante un Plan Nacional de Actuación. La organización agraria advierte de que la dispersión de criterios entre comunidades autónomas compromete la eficacia de las medidas de contención.

El Ministerio tiene que liderar y coordinar la respuesta para poner solución

“No podemos tener una estrategia diferente en cada territorio para combatir la misma enfermedad”, denuncia José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Alicante.

José Vicente Andreu.- Presidente de ASAJA-Alicante

Más vigilancia y control

Una de las mayores amenazas del sector son las plantas asintomáticas y el movimiento descontrolado de material vegetal. Por ello, la asociación insta a intensificar las prospecciones en las zonas productoras, reforzar los controles en viveros y certificar las máximas garantías sanitarias en las nuevas plantaciones.

“La prevención tiene que empezar antes de que el virus llegue a las explotaciones. El control estricto del material vegetal es la clave para evitar que la plaga se vuelva incontrolable”, apunta Andreu.

El agricultor y la lucha

Así quedan las parcelas afectadas | ASAJA-Alicante

La erradicación de árboles o plantaciones afectadas es un golpe económico crítico para los productores. ASAJA Alicante exige al Gobierno un marco de compensaciones homogéneo y suficiente en todo el Estado, que cubra no solo los costes de arranque y destrucción, sino también los gastos de replantación y la pérdida de renta durante los años improductivos.

“Si el agricultor arranca por obligación para proteger a toda la citricultura, no puede quedarse solo con la factura”, reivindica el presidente de ASAJA Alicante.

Asimismo, la organización solicita la convocatoria urgente del Comité Fitosanitario Nacional para unificar criterios técnicos y garantizar el flujo inmediato de información epidemiológica entre comunidades.

Una verdadera amenaza

ASAJA Alicante advierte de que el CYVCV pone en jaque la viabilidad de un cultivo estratégico para la Comunitat Valenciana y el conjunto de España. La organización recuerda que aún se está a tiempo de frenar su expansión, siempre que el Ministerio active de forma inmediata una estrategia común para todo el territorio nacional.