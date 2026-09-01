El Ayuntamiento de Alicante impulsa la construcción de más de 10.000 viviendas

El Ayuntamiento de Alicante ha avanzado en su plan para impulsar la construcción de más de 10.000 viviendas en diferentes barrios de la ciudad con el desbloqueo, actualización y lanzamiento de los planes urbanísticos aún por desarrollar en el Plan General de Ordenación Urbana actual.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, ha explicado que "somos conscientes de que la vivienda es una de las principales inquietudes de los alicantinos en estos momentos y por eso estamos volcados en nuestro compromiso de agilizar proyectos urbanísticos repartidos por distintos barrios de la ciudad que permitan sacar al mercado nuevas promociones y faciliten el acceso de la ciudadanía".

El regidor ha recordado que el nuevo plan general estructural "contempla a construcción de más de 44.000 viviendas, con ocho nuevos barrios, operaciones de regeneración y transformación urbana y viviendas dotacionales de alquiler". "Algunos de los desarrollos previstos no tendrán que esperar a la aprobación definitiva del PGE", ha añadido.

Algunos de los desarrollos urbanísticos no tendrán que esperar a la aprobación del nuevo Plan General Estructural

Antonio Peral.- Concejal de Urbanismo

Cuatro desarrollos en tramitación

Por un lado, tras la firma del convenio urbanizador a finales de 2025 y la aprobación del reciente estudio de detalle para una de las manzanas del sector PP 1/4, está previsto que el barrio Nueva Albufereta se urbanice a partir de 2027 con un millar de viviendas, 100 de ellas protegidas, entre las calles Caja de Ahorros, Flora de España y la glorieta Ingeniero PEdro Torres, junto al barranco del Juncaret.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local aprobó recientemente la urbanización del sector 2 del Pau 5, al norte de la Playa de San Juan, en el que están previstas 475 viviendas nuevas, el 30 % de protección pública, que, si se suman a las ya existentes, supondrán 709. Todo ello en un sector con nuevas zonas verdes, dotaciones deportivas y equipamientos públicos.

Además, el barrio Lomas de Garbinet tiene prevista la construcción de 930 viviendas, el 43 % de protección pública, y un parque de casi 360.000 metros cuadrados tras la aprobación reciente del sometimiento a información pública del plan parcial, así como el inicio del plan de participación para darlo a conocer y recoger las aportaciones de la ciudadanía.

Por otro lado, en el PAU 2 está prevista la construcción de 550 viviendas, aproximadamente, la mitad de ellas públicas, en una superficie de 5,5 hectáreas.

Los proyectos que comienzan en breve

Recreación del Parque Central | Ayuntamiento de Alicante

El Ayuntamiento ha explicado que en los próximos meses está previsto iniciar los trámites de los sectores Vistahermosa-Juncaret (PAU 3), con un modelo de baja densidad, y Pino y Ruaya, en la zona que linda con Sant Joan d'Alacant y que contempla la adecuación del parque urbano Lomas del Pino, con más de 5.500 viviendas en total.

Mientras, en el Parque Central las actuaciones permitirán la construcción de 1.433 viviendas. Tras la presentación del proyecto por parte de las tres administraciones implicadas, Ayuntamiento de Alicante, Generalitat y Adif, en abril, se está ultimando la aprobación del convenio de colaboración para la ejecución de las obras de soterramiento integrado, urbanización y Estación.