El Grupo Tambre aterriza en Alicante con uno de los centros de fertilidad más innovadores de Europa

El Grupo Tambre, referente en medicina reproductiva y pionero en reproducción asistida en España desde 1978, ha inaugurado oficialmente en Alicante su nuevo centro de fertilidad en Panoramis Life & Business, considerado uno de los más avanzados de Europa.

El nuevo centro refuerza la vocación internacional del grupo, que ya es un referente para pacientes de toda Europa y cuenta con un 70% de pacientes internacionales. Kormelink subraya que Alicante es “el lugar perfecto” para consolidar un modelo de turismo sanitario de calidad y con corazón.

La historia personal de la directiva neerlandesa marca la filosofía de Tambre. Tras sufrir un accidente en su infancia que dificultó su maternidad, Inge reconoce que esa experiencia la llevó a crear un modelo asistencial donde la empatía es tan importante como la tecnología.

En una entrevista mantenida en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, su CEO Inge Kormelink, se ha sincerado con los oyentes: “Sé lo que se siente al recibir un diagnóstico de infertilidad. Por eso, en Tambre queremos que las pacientes se sientan escuchadas, comprendidas y acompañadas. Tratamos personas, no solo casos médicos”.

El Grupo Tambre es reconocido por su capacidad para abordar casos complejos y de fracaso reproductivo repetido, gracias a un equipo multidisciplinar y el uso de inteligencia artificial e incubadores con tecnología time-lapse. Además, su labor científica es destacada: en noviembre participarán en los congresos ASEBIR y COGI con once estudios y ponencias sobre avances en fertilidad.