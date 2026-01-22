Alicante muestra en FITUR sus atractivos turísticos bajo el lema “Vienes por el mar y vuelves por todo lo demás”

Alicante se presenta en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, como un destino que va mucho más allá de sus playas y su clima privilegiado. Bajo el lema “Vienes por el mar y vuelves por todo lo demás”, la ciudad pone en valor una oferta turística equilibrada y diversa, pensada para distintos perfiles de viajeros y para disfrutarse durante todo el año.

Aunque el Mediterráneo continúa siendo su principal carta de presentación, Alicante reivindica en FITUR una experiencia que se construye a partir de la cultura, la gastronomía, el patrimonio, las tradiciones y la forma de vivir de la ciudad. Una propuesta que invita no solo a visitar, sino a quedarse y descubrir una ciudad cercana, accesible y llena de matices.

La gastronomía ocupa un lugar destacado en esta estrategia. La cocina alicantina, profundamente ligada al producto local y a la tradición mediterránea, combina recetas de siempre con propuestas contemporáneas. El arroz, en sus múltiples variedades, se consolida como seña de identidad, junto a elaboraciones emblemáticas como los calderos, las cocas, los salazones o la repostería tradicional, acompañadas de vinos con denominación de origen.

El patrimonio urbano y cultural completa esta experiencia. El casco antiguo, el Castillo de Santa Bárbara como gran mirador sobre la bahía, la Explanada de España, el puerto o enclaves históricos como la Basílica de Santa María y la Concatedral de San Nicolás forman parte de una ciudad pensada para recorrerse a pie y sin prisas. A ello se suma una red de museos y espacios culturales que refuerzan el atractivo de Alicante como destino urbano.

La ciudad mantiene además una intensa actividad cultural y festiva durante todo el año, con las Hogueras de San Juan como principal referencia, y con nuevos proyectos en el horizonte, como el Museo Internacional de las Cigarreras, cuya apertura está prevista para el segundo semestre de 2026 y que aspira a convertirse en un referente cultural de proyección nacional e internacional.

Alicante también avanza como sede de grandes eventos deportivos y culturales. En junio de 2026 acogerá la fase final de la Copa del Rey de Balonmano, y continúa consolidándose como plató audiovisual gracias a la luz, el clima y las infraestructuras de Ciudad de la Luz, que atraen producciones nacionales e internacionales.

Hoy, en Más de Uno Alicante, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, analiza esta apuesta por un modelo turístico completo, sostenible y basado en la experiencia, que confirma que Alicante no solo se recuerda por su mar, sino por todo lo que ofrece más allá de él.