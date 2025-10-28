Alicante se consolida como uno de los destinos de cruceros más atractivos del Mediterráneo

Desde 2021, la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros impulsa un proyecto pionero en la ciudad que analiza, año a año, el impacto económico y social del turismo de cruceros, involucrando a municipios tanto del litoral como del interior.

En 2024, el estudio de impacto revela cifras récord: más de 4.000 entrevistas, una satisfacción media superior al 4,5 sobre 5, y un gasto total estimado de 65,6 millones de euros. Además, el 96% de los cruceristas consideran que el destino no está masificado y destacan la seguridad, la hospitalidad y la limpieza como grandes fortalezas.

Hoy, en Onda Cero Alicante, hemos hablado con Roberto Martínez, presidente de la Asociación Alicante por el Turismo de Cruceros, para explicar cómo se ha gestado este proyecto, su evolución, y qué papel desempeña el turismo de cruceros en la economía y la proyección internacional de Alicante y la Costa Blanca.