Qué ha pasado en la Plaza de Colón en Madrid: la impresionante columna de humo que ha sorprendido a conductores y peatones

La plaza de Colón ha acaparado las miradas de los transeúntes durante esta mañana del 24 de marzo. A media mañana, sobre las 12h, se ha visualizado una enorme cantidad de humo saliendo del interior de la plaza de Colón. Provenía de uno de los conductos de ventilación situados en un falso techo de los bajos de la Plaza de Colón.

Han sido los trabajadores del restaurante Papúa Colón, en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, los que han alertado de un incendio en la zona.

Según se ha podido observar, los primeros en llegar al lugar del suceso han sido varios furgones de la Policía Nacional, que no han dudado en entrar a intentar apagar el fuego. Posteriormente, han llegado hasta cuatro coches de bomberos, que han logrado controlar el incendio.

Origen del incendio

Los bomberos han logrado controlar el incendio poco después de su llegada. Las primeras investigaciones apuntan a que las llamas se han iniciado en un falso techo de los bajos de la plaza, que comunican varias zonas, por lo que se trabaja para averiguar la zona concreta donde se originó el fuego.

Aunque ya está controlado, los efectivos del Cuerpo de Bomberos permanecen en el lugar para garantizar la total extinción. Ninguna persona ha precisado asistencia sanitaria.