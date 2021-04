La limitación de los alquileres es una de las medidas estrella que Unidas Podemos planteó de cara a las elecciones generales y de cara al 4M vuelve a llevarlo en el programa electoral. Así, su candidato, Pablo Iglesias, propone que en Madrid el precio del alquiler no pueda superar el 30% del sueldo medio de la zona en la que se encuentre el inmueble.

Esta medida afectaría principalmente a las "zonas tensionadas", es decir, aquellas en las que en los últimos meses se han detectado mayores subidas del precio de los alquileres.

No obstante, para poder aplicarlo, es necesario una legislación estatal que lo respalde, aunque todo apunta a que esto no ocurrirá debido a los enfrentamientos actuales entre el PSOE y UP por cómo solucionar el problema de la vivienda en España. Mientras los 'morados' señalan que la única posibilidad es limitar los alquileres, tal y como se firmó en el acuerdo de Gobierno, los socialistas consideran que se debe ofrecer bonificaciones fiscales a los propietarios que bajen los precios.

La Justicia alemana tumba esta iniciativa en Berlín

La polémica por la limitación de los alquileres se ha dado en muchos países, como Alemania, donde Berlín aplicó un límite al precio de las viviendas en febrero de 2020 y hoy el Tribunal Constitucional alemán ha declarado "ilegal" esta medida, ya que consideran que el Ayuntamiento se excedió en sus competencias.

Así, argumenta que los 'länder' no pueden regular en aquellos temas en los que existan leyes federales que los regulen y, en este caso, ya existe una ley relativa a los precios de los alquileres.

Expropiaciones destinadas a alquileres sociales

Entre otras propuestas de Podemos en Madrid, se encuentra la expropiación de viviendas vacías de grandes tenedores, aquellos que posean más de 10 inmuebles, para destinarla a alquileres sociales.

Los principales beneficiarios serían los jóvenes, parados de larga duración mayores de 50, familias monomarentales y otros colectivos vulnerables y este alquiler no podría superar el 15% de los ingresos medios de la zona.