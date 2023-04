Tragedia en 'Burro Canaglia': El padre de una de las víctimas apunta a la decoración como factor clave del incendio

El padre del camarero muerto en el incendio del restaurante italiano de la plaza Manuel Becerra de Madrid ha confirmado su intención de denunciar lo ocurrido y ha apuntado hacia la decoración del local como factor clave del fatal desenlace, según ha señalado en declaraciones a 'Telemadrid'.

"La decoración era peligrosa"

Julián Robles ha insistido en que la decoración del establecimiento, que recreaba elementos vegetales y que podría haber contribuido como combustible, era "peligrosa".

"Muy bonito, pero peligroso", ha sentenciado tras apuntar a un reconocimiento que esta decoración habría obtenido, para señalar a continuación que este tipo de ornamentación debería ser "ignífuga" en un establecimiento de estas características, más cuando entre los platos que ofrecía estaba la denominada 'Pizza Inferno' que incluía un flambeado.

Los técnicos del Ayuntamiento mantienen una investigación y se confirma que el local sí tenía licencia de cocina, aunque podría ser cuestionable que aunque el local si tenía licencia de cocina se pudieran hacer flambeados en sala.

El camarero fallecido había advertido del peligro

El padre del camarero fallecido, natural de Benidorm (Alicante) y con una carrera musical que compaginaba con este trabajo, ha asegurado que su hijo ya había advertido de los riesgos de su empleo a través de una canción titulada 'La habitación en llamas'. "Llorareis por mí", rezaba la letra según ha recordado el progenitor, quien ya perdió a otro hijo, ha explicado en antena.

El estado de los heridos

Ocho de los heridos a causa del incendio del restaurante italiano continúan ingresados este lunes en distintos hospitales de la región, dos de los cuales siguen en estado grave.

Según ha informado la Consejería de Sanidad este domingo, del total de doce personas que fueron atendidas tras el incendio, que se cobró, además, dos víctimas mortales, ocho siguen ingresadas, varios en las Unidades de Quemados y otros en la UCI, aunque alguno ya evoluciona de forma favorable y podría pasar a planta.

La investigación continúa

El Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid ha abierto diligencias previas de investigación.

Según han informado fuentes jurídicas, las diligencias se abren de forma automática cuando hay que levantar cadáveres, algo que sucedió el pasado viernes con el fallecimiento de dos personas.

La Policía Nacional, encargada de la investigación del incendio en el restaurante acudirá este lunes al local para retomar y finalizar previsiblemente la inspección ocular que confirmará las causas del fuego.

Agentes de la Policía Científica iniciaron esa tarea durante el fin de semana, pero tuvieron que posponerla debido a la toxicidad de los gases que aún emanaban en el interior del establecimiento, han informado fuentes policiales.

Villacís no cierra la puerta a que se exijan más revisiones en locales

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado este lunes que no se cierra la puerta a que se exijan más revisiones en locales de restauración y hostelería. "No cierro la puerta a sugerir más revisiones e ir más lejos para que no vuelva a ocurrir", ha señalado lamentando lo sucedido y trasladando a los familiares su pésame.