Estas son las mascarillas "egoístas" que ha prohibido Madrid

La Comunidad de Madrid ha anunciado la puesta en marcha de las nuevas medidas de prevención contra el coronavirus que ya anunció el Ministerio de Sanidad la pasada semana, pero además ha añadido un nuevo punto relativo a los tipos de mascarillas permititdas.

Según recoge el último decreto con medidas preventivas para luchar contra el Covid-19, la Comunidad de Madrid ha prohibido el uso de las llamadas mascarillas "egoístas", calificadas así por el propio Fernando Simón y varios expertos.

"Desde mi punto de vista, pueden ser las egoístas. Yo me protejo y los demás me preocupan poco. Protegen también de infectar a otros, pero no tanto como las quirúrgicas", afirmó Fernando Simón en una de sus últimas comparecencias, en las que señaló que las mascarillas "egoístas" son las que llevan válvula.

Las mascarillas 'egoístas' son las que tienen válvula

¿Y cuáles son estas mascarillas? Se trata de las FFP2 y FFP3 con válvula -en ningún caso son los modelos sin válvula-: concentran el aire exhalado en un punto concreto y, si una persona estornuda o tose, puede expulsar las gotas con partículas a través de la válvula.

Por ello, el punto séptimo del decreto de la Comunidad de Madrid recoge que "la mascarilla no debe estar provista de válvula exhalatoria, salvo en los usos profesionales para los que este tipo de mascarilla pueda estar recomendada".

Cabe recordar que los modelos de FFP2 sin válvula, los que repartió de manera gratuita la propia Comunidad de Madrid, siguen siendo recomendadas y no tienen este problema.

Seguro que te interesa...

- ¿Qué mascarillas son más eficaces para protegernos del coronavirus?

- Guía de las cien mascarillas que no cumplen con los requisitos de Sanidad