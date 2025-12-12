La Comunidad de Madrid presenta su plan para consolidar a Madrid como capital global de la producción audiovisual

En su visita a Madrid Content City, el mayor hub de esta actividad en la Unión Europea y situado en Tres Cantos, Isabel Díaz Ayuso ha detallado que el proyecto se articula en torno a cinco ejes, veinte líneas de trabajo y 45 medidas, y ha sido elaborado en coordinación con distintas áreas del Gobierno regional por la oficina de rodajes Film Madrid Región, con la participación del Clúster Audiovisual de Madrid.

El primero de ellos se centra en reforzar la competitividad de la industria mediante un aumento de las ayudas, nuevas herramientas que faciliten el acceso a la financiación y el impulso a la adquisición de infraestructuras y medios productivos. De esta forma, se incrementarán en más de 3 millones de euros, hasta alcanzar casi 6 millones, las subvenciones destinadas a la producción de largometrajes y cortometrajes, el desarrollo de proyectos audiovisuales y la creación de videojuegos, contribuyendo así al crecimiento del

sector y al respaldo del talento creativo, especialmente el más joven. Dentro del segundo eje, sobre internacionalización y atracción de inversiones, se prevé un programa junto Invest in Madrid, así como una mayor presencia de la región en festivales y encuentros profesionales tanto nacionales como de ámbito global. Asimismo, se impulsarán eventos internacionales, como Iberseries Platino Industria y Ventana Madrid.

El tercer eje destaca el talento y la innovación, promoviendo la formación especializada, el apoyo a laboratorios de innovación y el desarrollo de propuestas de alfabetización audiovisual en colaboración con la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), además de la organización de charlas y actividades formativas junto al Clúster Audiovisual para reforzar la cualificación profesional.

El cuarto eje tiene como objetivo difundir y poner en valor la cultura y la creación audiovisual. Para ello, se desarrollarán iniciativas dirigidas a todos los madrileños, como la tradicional Semana del Cortometraje o un nuevo programa de cinematográfico en los municipios de la región. También se reconoce el papel de los grandes premios como los Platino del Cine Iberoamericano. Por último, el plan apuesta por consolidar un modelo que garantice la participación del ecosistema madrileño, en colaboración con el Clúster Audiovisual de Madrid. Asimismo, prevé la puesta en marcha de un monitor sectorial que genere informes y datos para analizar la evolución de esta actividad en los próximos años.