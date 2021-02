Ayuso critica a los que quieren "revivir el 8M": "El día de la mujer contagiada"

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha cargado este jueves desde el Wanda Metropolitano, donde la Comunidad de Madrid ha empezado a vacunar, contra los quieren "revivir" el pasado 8 de marzo, que en su consideración, "dejó de ser el Día de la Mujer y se convirtió en el día de la mujer contagiada". Ayuso se ha declarado sorprendido porque quienes le "piden que cierre comercios y restaurantes luego llamen a la gente a manifestarse de manera masiva a las calles".

La presidenta ha mostrado su rechazo a que se organicen las manifestaciones feministas del 8 de marzo en la región,ya que hay ciudadanos "apenas se están manifestando" por tener que cerrar sus negocios o perder sus empleos "por responsabilidad", y "ahora toca que hagamos todos lo mismo".

La Delegación del Gobierno en Madrid presidida por José Manuel Franco ha recibido y autorizado ya "algunas" peticiones de organizaciones feministas para manifestarse por el 8M por ser concentraciones de menos de 500 personas que "mantienen los parámetros" sanitarios "exigibles".

"Va a llegar un momento en el que solo se hable del 8M"

Ayuso, aunque se ha declarado respetuosa con aquellas mujeres que decidan manifestarse, ha dicho que con ella "no cuenten" y que no piensa ir "a ninguna manifestación donde sea obligatorio presentarse porque entonces no es una manifestación". La presidenta madrileña ha asegurado que prefiere "representar a las mujeres en el día a día, desde el trabajo". La líder popular ha asegurado que el Día de la Mujer ha pasado a celebrarse "una semana antes y ahora ya dos semanas antes" y que "va a llegar un momento en el que solo se hable del 8M con lo que estamos viviendo". La presidenta considera que hay cosas más importantes por las que preocuparse como "la vacunación, el empleo o la economía".