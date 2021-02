Ayuso apuesta por un salario mínimo exento de impuestos y cotizaciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto este martes que el salario mínimo interprofesional esté exento de impuestos y cotizaciones, una iniciativa que, señala, ayudará a incentivar la contratación de trabajadores por parte de las empresas.

En su intervención en el 'Foro ABC', Ayuso ha explicado que esta iniciativa serviría especialmente para ayudar a "los más desfavorecidos", que "contarían con 850 euros más al año", y también favorecería a los empresarios, que dispondrían de más recursos para contratar, invertir o afrontar deudas. Además, ha instado a Pedro Sánchez a que, "con voluntad política", ayude a estos colectivos, muy afectados por la pandemia, y conceda más recursos a las comunidades autónomas para "dejar de destruir por decreto la España de 2021".

"La subida del salario mínimo ha destruido empleo"

Según ha alegado la presidenta madrileña, las últimas subidas del salario mínimo interprofesional "no solo han destruido empleo, sino que también han supuesto más impuestos y menos dinero para quien más lo necesita". La popular ha señalado que en esta sociedad es "más rentable no contratar que hacerlo, no abrir nuevos negocios que hacerlo, hipotecarse o alquilar, no trabajar que trabajar", lo que, como ha explicado, acabará tarde o temprano con un sistema colapsado.

Asimismo, Ayuso ha asegurado que subir los impuestos a los españoles y, especialmente a los creadores de empleo, en medio de la peor crisis económica, es "un atentado contra la propiedad privada injusto y contraproducente, que solo entiende quien quiere asumir el control absoluto sobre la vida de los que entiende como súbditos".

Ayudas para los empresarios

La dirigente madrileña también ha insistido en la necesidad de que se concedan más ayudas a los empresarios y ha apostado por "un plan de ayudas fiscales" que permita que la devolución del IVA sea trimestral. Además, ha hecho hincapié en seguir el modelo de países como Alemania, donde ya se han aprobado medidas para compensar pérdidas de 2020 con cargo a los impuestos pagados por beneficios pasados.