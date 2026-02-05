Las acusaciones de acoso al alcalde de Móstoles centran el nuevo periodo de sesiones en la Cámara madrileña

Díaz Ayuso ha respondido al PSOE que quiere de tapar el hundimiento, augura, de Alegría en las próximas elecciones de Aragón y de tapar la comparecencia del ex dirigente de Moncloa en el Senado: "no he venido a este Pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría, que se está hundiendo en Aragón y están utilizando, mientras Salazar está yendo al Senado, un caso fabricado contra el Partido Popular. No, señoría. Están manipulando cualquier cosa, utilizando el verdadero asunto de las agresiones sexuales a mujeres, las verdaderas víctimas de violencia, que son las que estaban en el entorno de Salazar y de la Moncloa y que ustedes estuvieron tapando. Y hablamos de más de 40 denuncias diferentes".

Minutos antes, en los pasillos de la Cámara, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, ha explicado que se trató de una disputa en el ámbito competencial dentro de un grupo municipal en el que pidieron al partido "determinada intermediación". Desde el partido, asegura, se dedicaron a seguir los cauces oficiales y seguir los procedimientos: "cuando no existen pruebas al respecto, cuando no existe sustento ni ningún tipo de aportación para sostener las denuncias que se hacen, lo que entiendo que hizo el Comité de Derechos y Garantías es archivarlo. Y ante ese archivo, evidentemente, luego no se ha producido ningún tipo de denuncia a los juzgados, que también es donde se puede hacer", ha señalado. También ha detallado que se trata de "disputas laborales" y ha defendido que, en la información publicada, se habla de una denuncia de marzo del 2022 cuando él no era secretario general ni la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, era la líder del PP de Madrid, además de que Bautista no era candidato.