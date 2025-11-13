425 agentes y cortes de tráfico alrededor del Bernabéu para el partido de la NFL

El dispositivo de seguridad del Ayuntamiento para el partido de la liga de fútbol americano NFL que se disputa este fin de semana en la capital, estará formado por 425 agentes de Policía Municipal, hasta siete unidades de Samur-Protección Civil y cortes de tráfico en el entorno del estadio Santiago Bernabéu.

En el día previo al partido, los agentes vigilarán los desplazamientos de las comitivas de los Miami Dolphins y de los Washington Commanders, que se enfrentarán en el Bernabéu a partir de las 15.30 horas.

Por parte de Samur-Protección Civil se desplegarán cinco unidades en las inmediaciones del estadio durante el día de partido, incluyendo dos ambulancias básicas, una avanzada y dos unidades de primera respuesta (UPR). En la Fan Zone situada en Plaza de España habrá efectivos desde este mismo jueves; el fin de semana se enviará una UPR Y también una ambulancia de soporte vital básico.

En cuanto a la movilidad, se registrarán cortes de tráfico desde las 6 horas del sábado hasta las 20 horas del domingo, ya una vez finalizado el partido, en las calles del entorno del estadio Santiago Bernabéu.

En concreto, los cortes afectarán a la avenida de Concha Espina entre el paseo de la Castellana y la calle Serrano; a Padre Damián entre la calle Profesor Waksman y la plaza de los Sagrados Corazones; a la calle Rafel Salgado; a Doctor Fleming entre Profesor Waksman y Rafael Salgado; a las calles San Juan de La Salle, Marcelino Santamaría y Santo Domingo de Silos entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana.

También se producirán cortes en paseo de la Habana desde la plaza de Quito y Condes del Val hasta la plaza de Sagrados Corazones, y en la calle Segre desde Concha Espina hasta Tormes. Los residentes acreditados podrán acceder a la mayoría de los viales cortados, salvo el tramo de Padre Damián entre Rafael Salgado y plaza de los Sagrados Corazones, que permanecerá cerrado por motivos de seguridad.

En cuanto a estacionamiento, desde primera hora del domingo se prohibirá aparcar en la plaza de Lima, avenida de Concha Espina, plaza de los Sagrados Corazones, calles de Padre Damián y Rafael Salgado y en el lateral del paseo de la Castellana. Los cortes de tráfico podrían afectar además a los accesos a los aparcamientos de Rafael Salgado, Santo Domingo de Silos y San Juan de La Salle.

El Ayuntamiento de la capital recomienda a la ciudadanía el uso de transporte público y ha advertido de que los horarios de cortes son orientativos y podrían modificarse según las necesidades del dispositivo para el partido de la NFL.