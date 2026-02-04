El Gobierno regional declara Bien de Interés Cultural el cocido madrileño e incorpora a sus sellos de calidad 4 productos que son marcas diferenciadas

Con una trayectoria de más de 150 años en la alimentación, el cocido ha pasado de ser menospreciado por determinadas élites a transformarse en un referente tanto en el ámbito familiar como en los mejores restaurantes de la región. La receta madrileña está compuesta por carnes, verduras, embutidos y garbanzos, cuya técnica de elaboración principal es la cocción en agua. Tradicionalmente se sirve en vuelcos, es decir, con la presentación separada de los grupos de alimentos siguiendo el orden en el que deben consumirse. Pocos platos madrileños están tan extendidos en todos los municipios de la región y con muchas variantes locales. Algunas reciben denominaciones específicas en función de sus particularidades, como el pradeño de Villa del Prado, el corucho de Cenicientos o la olla del segador de Navalcarnero.

Aunque sus orígenes son inciertos, la denominación de cocido madrileño aparece documentada a lo largo del siglo XIX. Desde el XVI se cita el plato olla podrida, que para muchos gastrónomos e historiadores es su predecesor. Pero es entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX cuando se consolida una elaboración concreta de cocido vinculada al ámbito madrileño, asociando esta receta al territorio donde se cocina.

MÁS SELLOS DE CALIDAD

Al mismo tiempo, el Consejo de gobierno ha decidido incorporar a sus sellos de calidad las Fresas y Espárragos de Aranjuez, el Ajo Fino de Chinchón y la Miel de Madrid. En todos los casos, las asociaciones representativas de cada uno de estos productos ya están constituidas, lo que permite preservar su denominación, y actualmente se están redactando los pliegos necesarios para solicitar su reconocimiento ante la Unión Europea. Este reconocimiento se sumará a otras referencias de prestigio ya consolidadas como la DOP Vinos de Madrid, que celebró en 2025 su 35 aniversario y que en la última campaña certificó más de 35.700 hectolitros, comercializados bajo 268 marcas y reconocidos con 46 premios.

Igualmente, dispone de la DOP Aceite de Madrid, que en su segunda campaña ha superado los 34.000 litros y prevé triplicar su producción en la próxima. También la IGP Carne de la Sierra de Guadarrama, con 1,43 millones de kilos comercializados en 2024; la IGP Anís de Chinchón, con una destacada proyección exportadora; y la Denominación de Calidad Aceitunas de Campo Real, que ha duplicado su volumen comercializado en el último ejercicio.