La Comunidad de Madrid alerta por la expansión de la rata negra: detectan 35 focos

La Comunidad de Madrid ha alertado a sus ciudadanos de la propagación de la rata negra por la región, donde ya se han detectado un total de 35 focos de concentración de estos roedores. Desde la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) junto a otros expertos y representantes de la Administración Pública y de empresas de sanidad ambiental han querido advertir a la población para que tome precauciones para evitar el crecimiento de estos animales, pidiendo que no se deposite comida o residuos en la vía pública.

La rata negra o de barco es una especie que lleva extendiéndose por el país los últimos dos años, sobre todo en Madrid, donde su presencia ha ido aumentando. Uno de los focos principales en los que se ha detectado mayor presencia ha sido en los alrededores de la estación de Méndez Álvaro.

Hay que tener en consideración este la propagación de este animal ya que transmite enfermedades clasificadas como "graves", desde el hantavirus hasta la leptospirosis o la toxoplasmosis. ANECPLA celebró recientemente el evento 'Rata negra: especie reemergente, situación actual, evolución y tratamiento' en Madrid para alertar sobre los problemas que acarrean los focos que se están detectando en los últimos días.

Según señala la asociación, este roedor suele moverse por parques y jardines, no por alcantarillas ni saneamientos de interiores como se cree popularmente. Además, para mayor dificultad de identificación, suelen crear nidos en los árboles muy similares al de los pájaros. Con todos los problemas de salubridad que acarrean, el director general de ANECPLA, Jorge Galván, ha pedido a la población que no alimente a palomas o gatos callejeros para que los restos comestibles no queden en la vía publica y "atraigan indudablemente a ejemplares también de rata negra, fomentando su expansión y reproducción".

Como bien señala Galván, ya se han puesto en marcha tratamientos de gestión de estos roedores por parte de empresas de especializadas en plagas gracias a la colaboración con los distintos ayuntamientos. Pero, la acción más importante será la llevada a cabo por los vecunos en cuanto a la gestión de sus residuos, con lo que se evitarán focos de basura.

Una actuación rápida para frenar su propagación

José María Cámara, veterinario del Departamento de Control de Vectores de Madrid Salud, ha señalado la importancia de controlar la proliferación de la rata negra "de forma adecuada". Para ello, Cámara apunta que se debe actuar rápido "desde la primera detección, además de la necesaria colaboración entre todos los ámbitos implicados: Ayuntamiento y empresas de gestión de plagas por descontado, pero también es importante establecer sinergias con la propia ciudadanía, los trabajadores de parques y jardines".

También el presidente de ANECPLA, Sergio Monge, asegura que los planes previamente establecidos para la prevención de este tipo de animales por ayuntamientos en colaboración con empresas de sanidad ambiental solo se centraban en los roedores de alcantarilla, "cuyo tratamiento se lleva a cabo en el interior del propio alcantarillado y ante las cuales se asume una tolerancia de una mínima población".

Pero, para alerta de todos, estos animales suelen encontrarse cerca de colegios y parque infantiles. En estas zonas, el trasiego de personas y animales es frecuente y eso "complica su gestión y ante la que no está tan clara esa tolerancia de una mínima densidad de población, tanto por criterios sanitarios como económicos y de imagen", explicaba Monge.