Casco ciclista obligatorio para profesionales y menores de edad... ¿para junio?

Esta semana, el Delegado de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Madrid daba a conocer algunos de los puntos de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible que el consistorio planea aprobar pronto y poner en vigor para el verano. Una de las novedades es el aumento de edad para el casco ciclista obligatorio, hasta ahora para menores de 16 años y, seguramente a partir de junio, hasta los 18. Los profesionales, repartidores, "riders" también estarán obligados por la ordenanza al uso del casco.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida aseguró que “el casco obligatorio para todas las edades, igual que se hizo con las motos, puede desincentivar el uso de las bicicletas”. En Piensa en Bici hemos podido charlar con Jesús Monclús, Director de Seguridad vial de Fundación Mapfre. La Fundación Mapfre acaba de hacer público un estudio sobre el mal uso que hacen del casco muchos motoristas y hemos querido preguntarle si los datos extraídos de ese estudio so aplicables a los ciclistas.

En este momento no hay evidencia de que el uso obligatorio lleve a una reducción del uso de la bicicleta

Jesús Monclús también analizó el fenómeno "safe y numbers", una teoría que asegura que a mayor número de ciclistas, más seguridad para ellos. Una teoría aplicable también a los peatones. Sin embargo, y es lógico, a mayor número de ciclistas, mayor número de lesiones.

Todos los colectivos ciclistas en contra

Ante el anuncio de la medida, todos los colectivos ciclistas de Madrid han iniciado una campaña bajo la etiqueta #CascoConCriterio. El único país europeo donde el casco ciclista es obligatorio es en España, aunque por ahora sólo en vías interurbanas y para menores de edad, ya hay algunas voces que aseguran las intenciones de la Dirección General de Tráfico de hacerlo obligatorio para todas las edades y en todos los ámbitos.

El ciclista no se cae. Al ciclista le tiran

El argumento principal de los ciclistas no está exento de razón: "El ciclista no se cae. Al ciclista le tiran". Quizá no esté la solución en proteger a la víctima de un accidente antes de que ocurra, sino en pacificar el tráfico a motor en las ciudades para que no tengan lugar esos accidentes.

El estudio “Intervenciones de rehabilitación en traumatismos craneoencefálicos: consenso interdisciplinar”, también realizado en Cataluña señala el origen de traumatismos craneoencefálicos:

- ocupantes de coche: 23,5%

- de moto: 20,3%

- de bici: 2,7%

- caídas (sin vehículo):17,6%

- atropellos : 11,4%

Los propios fabricantes de cascos para bicicletas aseguran que es tremendamente efectivo para caídas a baja velocidad, pero no para choques con automóviles implicados. También a este respecto, la DGT admite que la inmensa mayoría de ciclistas fallecidos en vía interurbana, donde sí es obligatorio el uso del casco y lo estaban usando en el momento del accidente, pero las causas fueron "la conducción desatendida, el exceso de velocidad, la conducción bajo el alcohol, las drogas y psicofármacos" del conductor del automóvil implicado.