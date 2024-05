"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

San Isidro gastronómico

El próximo miércoles es el día del patrón de Madrid, San Isidro. Verbena, Pradera, feria taurina, y por supuesto tradición gastronómica con el rabo de toro y las rosquillas. Y aunque no vayamos a la Pradera, o no seamos taurinos, eso no quita que no podamos disfrutar de un buen guiso de rabo, una rosquilla lista (o tonta). Y es que son muchos restaurantes los que lo sirven este mes, o tienen siempre en carta. Es una receta muy típica madrileña (también cordobesa), y que data de la época romana y ya Marcus Apicius, el primer gastrónomo de pro que en el s. I lo publicaba la receta en su libro ‘De re Coquinaria’.