Nos vamos de eventos gastronómicos por España

Para quienes estén en Santander y sean amantes de la gastronomía no pueden perderse este finde Santander Foodie´24, o como sus creadores lo denominan, una auténtica revolución foodie. Retos, sorteos, talleres, degustaciones, showcooking, música en directo, mercado, degustación de productos, actividades para niños, y mucho más. Será en el Escenario Santander, en la Avenida de la Constitución. Reconocidos chefs como Jesús Sánchez o Alberto Chicote, Alma Cupcakes, influencers como Celeste de la Banda o Isasaweis, periodistas, rostros conocidos de la televisión amantes de la cocina como Goyo González pasarán por el escenario de #SantanderFoodie para hablar sobre gastronomía y cocinar sus mejores platos. Además, se sortearán cestas navideñas con productos de la región, entre todos los que participen.

Y como no podemos olvidar todo lo sucedido por la DANA, y que todavía hay muchos afectados con necesidades que cubrir, no puedo dejar pasar por alto la iniciativa a nivel mundial que se va a celebrar el día 13, Desde Valencia para Valencia. Y nos centramos en la cena benéfica que se va a celebrar en la Finca Valdemora de La Bañeza, en la que participarán 21 cocineros con estrella Michelin de Castilla y León. Magníficos chefs como por ejemplo Pedro Mario y Oscar Pérez de El Ermitaño, Luis Alberto Lera de Lera, Oscar García de Baluarte, Rocío Parra de En la Parra, Juanjo Pérez y Yolanda León de Cocinandos, Elena Lucas de La Lobita, etc. El evento contará, gracias a la colaboración de Sonorama y Planeta Sonoro, con actuaciones en directo de grupos destacados del panorama nacional como son Celtas Cortos, Cómplices, DJ Filo, Gara Durán, La última legión o Marilia. El precio por comensal de esta cena benéfica es de 500 € y el 100 % de lo recaudado se destinará íntegramente a los perjudicados por la DANA, con especial foco en restablecer a los autónomos, a los comercios y a las pequeñas empresas. Podemos ver esta y todas las cenas solidarias y apuntarse en https://desdevalenciaparavalencia.com/cenas-solidarias/.

Y me voy a hacer enoturismo gastronómico y cultural ahora al casco histórico de Jerez al conjunto monumental del S. XIX que compone Bodegas González Byass, porque dentro se encuentra el primer sherry hotel del mundo, el Hotel Bodega Tío Pepe. Con 27 habitaciones, proponen una experiencia basada en la cultura del vino y el brandy de Jerez de la mano de una de las marcas españolas más emblemáticas. Rodeado de calles emparradas y patios andaluces, el hotel se encuentra en un enclave único del casco histórico de la ciudad, frente al Alcázar y la Catedral de Jerez. Piscina, solárium, un chill out y varios espacios enogastronómicos Ojo también a su zona fitness con gimnasio y servicios de masaje y vinoterapia. Para completar la experiencia y hacer una inmersión total en el mundo del Jerez, acercándose a sus vinos, su historia y su cultura, ofrecen recorridos personalizados por la bodega, catas singulares, paseos por el viñedo, visitas al Archivo Histórico, al botellero antiguo y mucho más…

Para quienes estén en Madrid este puente, además del recorrido a través de las luces navideñas, y los puntos estratégicos ‘navideños’ como la Plaza Mayor o Cortylandia, vuelve a Madrid por cuarto año consecutivo Pastoreo, el pop up creado por INTEROVIC, la Interprofesional de la Carne de Ovino y Caprino, en la calle Sandoval, 3. El objetivo de fomentar el conocimiento y el consumo de la carne de cordero y cabrito de origen nacional. Es un plan de ocio gratuito que nos acerca al campo a través de actividades para toda la familia, exposiciones, talleres, degustaciones. Incluye la degustación de tapas como el Mejor Paquito de Madrid 2023 o un cordero tonnato, acompañado de bebida. Además, los visitantes podrán visitar la exposición del fotógrafo José Barea, con una selección de sus retratos a ovejas y cabras de razas autóctonas de la trashumancia que forman parte de su obra Bestiarium. Está abierto hoy y mañana de 12 a 18 h., y podemos ver más información en https://mascercaesmejor.es/

Acabo mi recorrido gastro en Burgos, para quien sea de allí, esté de paso, o vaya en cualquier momento, a conocer al recién llegado al firmamento de las estrellas Michelin Ricardo Temiño, en su restaurante homónimo, ubicado en la calle San Juan, 3, en un edificio histórico restaurado, a unos metros de la catedral, y frente al hito que señala el paso por Burgos del Camino de Santiago desde Roncesvalles. Su techo evoca al azul del cielo de la ruta jacobea; y su menú degustación llamado Camino, está inspirado en los peregrinos y sus relatos. Se trata de un menú gastronómico en 16 pases -4 aperitivos, 3 preludios, 5 platos, 3 postres y petit fours- creado a partir del intercambio cultural a lo largo de los siglos por la diversidad de procedencia de los peregrinos. Una experiencia sabrosa