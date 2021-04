Isabel Díaz Ayuso: "Si Pablo Iglesias llegara al gobierno de la comunidad llevaría a Madrid a la quiebra más absoluta"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la presidencia de la región, Isabel Díaz Ayuso, piensa que "solo el hecho de que Pablo Iglesias estuviera en el gobierno de la Comunidad de Madrid me parece un fracaso rotundo y un gran peligro".

La candidata del PP considera que las políticas o medidas que Iglesias propondría para Madrid son nefastas: "el intervencionismo, promover la okupación, promover el comercio ilegal o promover la expropiación de empresas o la subida indiscriminada de impuestos son políticas que llevarían a la Comunidad de Madrid, que es el motor económico de España, a una quiebra y una ruina insoportable".

Hemos cumplido el 75 % del programa electoral y lo voy a volver a entregar en mano

La presidenta asegura que ella ha cumplido el 75 % de su programa electoral y se compromete a registrar ante notario su programa electoral para asegurar ante los ciudadanos el cumplimiento del mismo. Afirma que para las elecciones del 4 de mayo el programa electoral que va a presentar es el mismo que en 2019 pero con ampliaciones.

Por otro lado, Ayuso señala que "hay que confiar en el proceso del voto por correo" y que "continúa con normalidad". "El proceso continúa con normalidad, es viable", además pide que nadie se quede en casa y no vote porque "son unas elecciones fundamentales, la alta participación es la mejor respuesta para decidir".

"La solución de las elecciones no es la buscada"

En cuanto a la decisión de adelantar las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, afirma que "no es una decisión buscada, el gobierno de coalición me costó mucho llevarlo adelante y despojarte de poder no es fácil, la solución cómoda era mirar para otro lado y que otros tomaran decisiones". Justifica la decisión en que "de no haber hecho nada, las mociones de censura en Murcia y Castilla y León estaban preparadas también para Madrid y ante la decisión de inestabilidad era el momento que los madrileños hablaran".

La presidenta opina también sobre el barómetro sorpresa del CIS que dice que habrá un empate entre la izquierda y la derecha y cree que todo indica que "quizás es una encuesta hecha por el PSOE sobre un candidato del PSOE".

Por otro lado, habla de los ataques que está sufriendo en precampaña y dice que " que estamos haciendo en Madrid es lo correcto y lo sensato y así lo veremos reflejado en las urnas; hay que encarar el virus con decisión y no permitir que los ciudadanos se arruinen". Cree que sus adversarios políticos intentan radicalizarla y enfrentada a todo pero no es ella la que toma "políticas extremas".

"Siempre me utilizan a mí para explicar cualquier fenómeno"

Además, Ayuso cree que ha habido una campaña de "madrileñofobia" este año: "El trato que se nos ha dado es tremendo; la lupa solo está en Madrid cuando hay algún problema, veo que siempre me utilizan a mí para explicar cualquier fenómeno".

Isabel Díaz Ayuso defiende que las medidas que ha adoptado su gobierno están funcionando en Madrid y que "no es cierto que una ayuda europea va a salvar a esa gente, en el momento en el que cierras un negocio no vuelves a recuperarlo". Cree que lo necesario ahora es que se controle el aeropuerto: "si hubiera un control real de lo que pasa en barajas, se vería que nos están engañando".

"Son las cepas de otros países los que están multiplicando el virus, y es ahí donde hay que poner el acento; de nada sirve arruinar la hostelería y la cultura si luego el aeropuerto es un coladero del virus", opina la presidenta de la comunidad.

"Es ofensivo señalar al francés como una persona que viene a Madrid a emborracharse"

Sobre la llegada de turistas a Madrid, la presidenta explica que "es ofensivo señalar al francés como una persona que viene a Madrid a emborracharse, para mí lo importante es que esas personas se encuentren bien vengan de cualquier ciudad y sí que hay que cerrar los vuelos en los sitios donde el virus no esté controlado".

Ayuso prevé que los contagios van a subir estos días los datos de la pandemia pero asegura que "estamos en un escenario distinto y seguiremos ampliando el calendario de vacunación". Con respecto a las colas que se han visto en los centros habilitados para la vacunación masiva, la presidenta de Madrid explica que "como la izquierda no sabe cómo desprestigiar este proceso electoral, han puesto la lupa en la sanidad". Explica que las colas van muy rápido y se producen por los acompañantes y las personas que se están vacunando.