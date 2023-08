Los "ángeles" de Rosa y Carmen, frente a la soledad no deseada

Según datos de la comunidad de Madrid, más de 276.000 personas mayores viven solas en su casa, lo que es aproximadamente un 25% del total de los que viven aquí. La mayoría de ellas padecen una situación de soledad no deseada que se manifiesta en sentimientos de abandono y en la falta de personas cercanas en las que confiar, lo que trae consigo efectos muy negativos para la salud de estas personas. Se trata de una soledad no deseada que no es solo física, no es subjetiva, no se puede medir, de ahí que muchas veces sea muy difícil de detectar hasta que se atreven a pedir ayuda

Para intentar hacérselo más fácil, existen organizaciones como 'Amigos de los Mayores', una entidad que los acompaña presencial y telefónicamente, con actividades y talleres pensados para ellos. Crean espacios seguros, de confianza para ellos, donde puedan dejar de lado sus complejos y expresen libremente cómo se sienten… hasta formar parte, incluso de su propia familia.

Hablamos con Rosa y Carmen, dos mujeres con situaciones familiares muy diferentes pero que tomaron la decisión de llamar y pedir ayuda para sentirse menos solas, y también con Marina Arnés, trabajadora social de la entidad.

Para ponerse en contacto con ellos pueden hacerlo llamando al 608 200 300 o en la página web amigosdelosmayores.org.