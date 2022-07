Almeida, sobre el ruido en el Orgullo: "Hay que celebrar pero también hay que respetar el descanso de los vecinos"

LEER MÁS María del Monte desvela en el Orgullo LGTBI que pertenece al colectivo y presenta a su pareja

El Orgullo LGTBI de la capital tendrá limitados los niveles de ruido en el pregón y los conciertos, para "proteger el descanso de los vecinos frente al ruido". El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido en 'Más de uno Madrid' esta decisión porque cree que hay que celebrar pero también hay que respetar el descanso de los vecinos.

Con respecto a la polémica con la bandera del Orgullo en Madrid, el alcalde cree que no tiene sentido que haya una denuncia porque el Ayuntamiento no luzca en la fachada la bandera arcoíris. "No beneficia al orgullo ni a la comunidad LGTBI que se trate de utilizar de forma arbitraria la justicia para tratar de saldar cuentas de cuestiones que están resueltas", asegura.

"La bandera LGTBI no se puede empequeñecer por cuestiones partidistas"

"No hay ninguna duda de que la bandera LGTBI no se puede colocar porque hay una sentencia del Tribunal Supremo; y lo que no se cuenta es que a fachada del Ayuntamiento de Madrid se va a iluminar con los colores de la bandera", explica.

Por otro lado, el alcalde die que hay que extremar las precauciones porque "la pandemia sigue aquí" y asegura que es un riesgo que fiestas tan multitudinarias como el Orgullo puedan aumentar el número de contagios de covid.

Además, hace balance de la imagen que ha dejado la celebración de la cubre de la OTAN de la ciudad. "Hemos dado una imagen extraordinaria", asegura.