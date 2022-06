María del Monte desvela en el Orgullo LGTBI que pertenece al colectivo y presenta a su pareja

LEER MÁS La reivindicación, la visibilidad y la celebración centrarán los actos de la Semana del Orgullo 2022

Cada vez son más famosos los que revelan que forman parte del colectivo LGTBI, desde Pablo Alborán hasta Sandra Barneda. La última ha sido la cantante María del Monte durante las fiestas del Orgullo. Su confesión ha revolucionado las redes sociales hasta convertirla en 'trending topic'.

Del Monte ha pronunciado un emotivo discurso durante el Orgullo de Sevilla, del que era la pregonera, en el que la folclórica ha "salido del armario" explicando que pertenece al colectivo LGTBI. "Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de los que estamos aquí", ha apuntado.

Y, a continuación, la artista, de 60 años, sacado a bailar a su novia al escenario a ritmo de 'I will survive', después de haberla presentado y respetado su libertad de decidir si quería subir con ella o no: "Soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del Mundo y que por supuesto, mi pareja esta noche, esta tarde está aquí (...) Si quiere hacerlo que lo haga, y sino la voy a seguir queriendo igual".

Las palabras de la folclórica, en las que reivindicó su derecho a tener privacidad, han calado en la sociedad y ha recibido numerosos elogios: "¿Qué pensáis, que soy un robot y no he formado mi familia? Claro que la tengo, desde hace 23 años. Pero simple y llanamente es mía, y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía".

He tenido la suerte de dar con el amor de mi vida

Por otra parte, la cantante aseguró que nunca había tenido la necesidad de esconderse de nadie y confesó haber encontrado al amor de su vida: "Ni lo voy a hacer, nunca. Por supuesto que tengo el amor de mi vida. He tenido la suerte de dar con el amor de mi vida".

Aún así, María del Monte insistió en que, a causa de su profesión, tuvo la necesidad de "proteger" a su familia. Y lamentó: "Si hubiera sido mecanógrafa no pasaría nada. Por mí, me da igual, pero no quiero que la gente a la que quiero sufra".