La reivindicación, la visibilidad y la celebración centrarán los actos de la Semana del Orgullo 2022

La reivindicación, la visibilidad y la celebración serán los tres ejes que centrarán la programación de actos de la Semana del Orgullo 2022 que el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Feminismos y LGTBIQ+, ha presentado hoy en compañía de colectivos y entidades de la localidad. Así, la concejala delegada de Feminismos y LGTBIQ+, Lorena Garrón; acompañada de la concejala delegada de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla; el presidente de la asociación Aghois, Jaime Zamora y la representante del colectivo 8M, Lola Vidal, ha desgranado hoy la actividad que se llevará a cabo desde el sábado hasta el domingo 3 de julio deteniéndose en primer lugar en las demandas del colectivo. “Queremos denunciar con muchísima contundencia los discursos del odio sobre el colectivo y sumarnos así a una reivindicación de índole nacional que se hace más necesaria que nunca, ante la continua propagación de mensajes alejados de la perspectiva de la igualdad de derechos y oportunidades”, ha explicado. Frente a estos mensajes, ha expresado, “orgullo y visibilidad por todo lo conseguido, porque este orgullo es el que nos mueve de nuevo a celebrar esta semana, que nos sirve para dar las gracias pero también para coger impulso y seguir adelante”.

En clave autonómica y nacional la concejala ha instado en primer lugar a la Junta de Andalucía a que “dote de recursos y compromisos” la legislación al respecto, “porque no vale de nada tener una normativa muy progresista si no la aplicamos”. En segundo lugar se ha referido a la Ley Trans del Gobierno central, sobre la que ha pedido “que no siga guardada en un cajón”. En cuanto a la programación, ésta comenzará el sábado 25 de junio con las actividades propuestas por la asociación Aghois en su propia sede que contará con manualidades, baile y música y también cuentacuentos dirigidos a menores de entre 5 y 14 años. “Consideramos fundamental dirigirnos a los más pequeños porque son el futuro y deben estar educados en igualdad y tolerancia”, ha explicado Zamora. También el sábado a partir de las ocho de la tarde, Aghois tendrá una mesa informativa en La Caleta que el lunes se trasladará en horario de mañana al Palillero. El lunes, también en el Palillero, a partir de las siete de la tarde, arrancará la manifestación organizada por los colectivos de la ciudad que llegará sobre las ocho al Ayuntamiento donde se izará la bandera arco iris en el cuarto mástil del Ayuntamiento, los colectivos leerán el manifiesto y habrá un espectáculo drag. A este respecto, Lola Vidal ha realizado un llamamiento a la participación de todas las personas, poniendo el acento especialmente en el sector de la juventud. “Era importante volver a salir a la calle, para reivindicar todo lo que queda por conseguir, pero también para celebrar que estamos más unidos, unidas y unides que nunca”, ha matizado.

El martes el protagonismo se trasladará a la plaza de Sevilla donde a las doce del mediodía la Corporación Municipal y colectivos LGTBIQ izarán la bandera arco iris. Ya por la tarde, a las siete se presentará el libro ’Paraísos Disidentes’ de Ana Tapia y Carmen Moreno en la Fundación de la Mujer. El miércoles, en el Salón de Plenos se entregarán los premios homenaje ‘Para no Perder la Memoria’ a Ana Camelo Gragera, José Caucelo Sace y José Luis Leal García ‘La Bella Tato’. También estos tres días la Fundación Cádiz de Fútbol mostrará la exposición ‘El armario deportivo abre sus puertas’ en horario de diez a tres en el Estadio Nuevo Mirandilla. Además, el jueves se inaugurará la calle dedicada a La Petróleo y la Salvaora (antigua calle San Nicolás) y a las nueve de la noche en el Espacio Quiñones se presentará el vídeo de Pacodocus Estudio, ‘Igualmente. Realidades LGTBIQ+ de la ciudad de Cádiz’. Para finalizar, el viernes y el sábado, contando con la colaboración de la Delegación de Cultura y Fiestas, habrá una Fiesta del Orgullo en el Barrio del Pópulo con actuaciones musicales en tres puntos diferentes del Pópulo: el Arco del Pópulo, la Casa del Almirante y en la calle Posadillas junto al Seblón. En total, serán cinco artistas que se repartirán en los tres escenarios durante los dos días.