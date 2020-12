"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

¿Sabes cuáles son los aceites más "top" de este año 2020?

Hasta mitad de enero, más o menos, en Madrid se sigue recogiendo aceitunas para hacer aceite oliva virgen extra, nuestro oro líquido. Y es que, qué haríamos sin aceite de oliva, la base de la dieta mediterránea. No cuento nada nuevo, al igual que al decir que en España somos los mejores en producción de aceites, aunque luego no sepamos vendernos muy bien. Pero que tenemos los mejores no lo digo yo, lo dicen las catas y lo dicen los expertos, ojo.