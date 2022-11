Con Javier Ruiz Taboada y Javier Ruiz

Madrid en la Onda y Castilla La Mancha en la Onda 21/11/2022

Javier Ruiz Taboada se une a Javier Ruiz para emitir este programa desde el estadio Civitas Metropolitano para la Comunidad de Madrid y la Castilla La Mancha, gracias a los amigos de la D.O. La Mancha. Pasan por nuestros micrófonos, Ángel Ortega, Secretario Gerente de la D.O. La Mancha y Carlos David Bonilla (Director del Consejo Regulador de la D.O. La Mancha. También está presente el presidente de la Comunidad castellano-manchega, Emiliano García Page.