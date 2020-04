Enrique López: "Hemos pedido que se sea restrictivo con la salida de menores en cuanto a tiempo y condiciones"

Enrique López ha dicho que la Comunidad de Madrid no tiene ninguna pauta a seguir en cuanto a la salida de menores. "Hemos pedido que esas medidas sean restrictivas en cuanto a tiempo y manera", ha añadido el consejero.

Además, el consejero ha reiterado que espera que el Gobierno cuente con el criterio de las comunidades autónomas para tomar decisiones "antes de que los menores salgan a la calle".

Sobre la frase del mando de la Guardia Civil en rueda de prensa, ha comentado que no duda de su lealtad, aunque cree que es lo "suficientemente expresiva como para que no sea un lapsus": "No dudo de la profesionalidad de José Manuel Santiago".

Por último, ha subrayado que el ministerio de Justicia tendrá todo el apoyo de la Comunidad de Madrid "para que los juzgados salgan adelante".