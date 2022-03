La Brújula de Madrid

Con David de Cura

Esta tarde Feijóo ha colocado el cartel de no hay billetes y el de no se me amontonen en Madrid. Lo hemos contado pero hemos prestado más atención y tiempo a la ONG "Cruzada por los niños" y al proyecto de la Fundación Unoentrecienmil para extender el deporte entre los niños con cáncer...porque acelera su recuperación. También hemos paseado por el Madrid de Carlos V y Rosana Güiza que nos ha confirmado que la calima se queda unos días también nos ha recordado aquellos 4 años del Rockola en los que sucedió y sonó todo o casi.