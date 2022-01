La Brújula de Madrid 28/01/2022

Un viernes de invierno, pese a estas temperaturas, y hemos escuchado a Sandro Giacobbe el hombre que cantó el Jardín Prohibido donde decía eso de "la vida es así no la he inventado yo", pero entonces estaba el personal a disfrutar de las baladas...hoy ha estado con nosotros. Además nos hemos pasado por la Semana de Cine Español de Carabanchel y hemos conocido la iniciativa de Madrid Futuro para dar una segunda vida a los aparatos eléctricos y electrónicos. Como si fuéramos el Radio Estadio hemos dado en directo el pase a la final de España en el Europeo de Balonmano....ganando a Dinamarca. También hemos contado más cosas pero si las detallamos todas te lees esto y no escuchas el podcast que es donde tenemos toda la gracia.