Ayuso, en defensa de los bares: "No he encontrado el informe sanitario que diga que la hostelería es culpable de los contagios"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la gestión "abierta" de la pandemia que ha hecho su Gobierno, argumentando que "no ha encontrado ningún informe sanitario que diga que la hostelería es la culpable de los contagios".

Según ha expuesto la candidata popular en una entrevista concedida al diario Vozpópuli, los estudios de los brotes han demostrado que en los lugares donde todo está cerrado se produce más contagio, y ha asegurado que desde su Gobierno lo que no están haciendo es "destrozar los comercios ni la actividad ni al pequeño empresario" como sí, dice, hacen otros sitios. Achaca el aumento de la incidencia en Madrid a las consecuencias de haber mantenido la comunidad cerrada durante el puente de San José y la Semana Santa, aunque opina que no está siendo "alarmante" y ha negado que se planteen adoptar nuevas medidas para frenar la curva porque "lo único que hacen es desestabilizar".

Seis meses sin hablar con Pedro Sánchez

Ayuso también ha confesado que lleva más de seis meses sin hablar con el presidente Pedro Sánchez, desde que el Gobierno decretó unilateralmente el estado de alarma a Madrid, creando "miedo contra las cifras de Madrid". Además, admite que apenas ha intentado ponerse en contacto con él más que por correspondencia: "Le he enviado cartas para cuestiones distintas, pero nada más. ¿Para qué?".

La candidata del Partido Popular a presidir la Comunidad de Madrid también ha criticado que Sánchez se implique tanto en la campaña madrileña y ha agradecido al líder del Partido Popular, Pablo Casado, que delegue en su equipo y no le tutele la campaña, "como ha visto en otros partidos", porque se considera "muy mandona". "Él decidió que fuera yo la candidata en estas dos últimas ocasiones y sabe que los ciudadanos en Madrid están respaldando nuestra gestión también", ha explicado.

Ayuso defiende la fiscalidad en Madrid

Isabel Díaz Ayuso insiste en que la promesa de no subir los impuestos a los madrileños es más bien "una realidad" que ha cumplido y ha recordado que, lejos de hacerlo, su partido ha llevado deducciones fiscales a la Asamblea de Madrid que no salieron adelante. También ha señalado la ley de mercado abierto que han presentado, la reducción de las tramas burocráticas que han facilitado y el compromiso que plantearon en 2019 de rebajar medio punto el IRPF en el tramo autonómico.

Asimismo, Ayuso ha declarado que irá a los tribunales y a todas las instancias para proteger la fiscalidad madrileña a través de la ley, al igual que hicieron con la Ley Celáa. "Todas las comunidades con régimen común tenemos libertad fiscal. Me parece insensato que la libertad que le dan a Navarra o al País Vasco para tener su propia fiscalidad ni siquiera nos la permitan a nosotros con el régimen común distinto que tenemos con respecto a ellos dos", ha alegado Ayuso.

"Si no hubiera sido por el Gobierno, yo ya tendría Madrid vacunada al 100%"

Madrid es la séptima comunidad autónoma en vacunas inoculadas sobre las suministradas. Sobre si se plantea reforzar la atención primaria para vacunar los fines de semana, Ayuso ha garantizado que en la Comunidad de Madrid se está "macrovacunando" a más de 50.000 personas diarias y que suministran estas vacunas conforme llegan. "Somos los primeros interesados en que la inmunidad llegue cuanto antes y de hecho nos vamos a adelantar nuevamente", ha explicado.

Además, la dirigente madrileña confirma que ha propuesto que, de manera voluntaria, se sigan suministrando las vacunas de AstraZeneca y Janssen para que los ciudadanos que quieran puedan vacunarse si así lo desean. "Si no hubiera sido por el consenso con el Gobierno de España, yo ya tendría Madrid vacunada al 100%", ha alegado Ayuso, añadiendo que que la Consejería de Sanidad explore la alternativa de comprar otras vacunas no es una locura. "Exploramos todas las alternativas porque puede que, en un momento dado, la UE decida que las CCAA, como está haciendo Baviera, pueden empezar a comprar y nosotros ya tenemos el camino hecho", ha argumentado.

Sin embargo, la candidata del PP y actual presidenta de la Comunidad, considera que la estrategia de vacunación tiene que mantenerse a nivel nacional, aunque tampoco puede quedarse de brazos cruzados "cuando la gente se está arruinando, cuando siguen contagiándose y Europa sigue bloqueada".

El plan B de Toni Cantó

Sobre la expulsión del exdiputado de Ciudadanos, Toni Cantó, de las listas del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha lamentado que "por una cuestión burocrática, una persona que prácticamente vive en Madrid no pueda presentarse cuando tenemos a Puigdemont, que sortea esas dudas para hacerlo en Cataluña". Sin embargo, ha admitido que cuentan con un plan B para el político, al que ha calificado de "comprometido y aguerrido" por su actitud, su forma de pelear y combatir nacionalismos. "Me gustaría que estuviera con nosotros, es un tipo de persona y hace un tipo de defensa que creo que me representa a mí", ha recalcado.

"Aspiro a gobernar en solitario porque es la manera de gobernar en libertad"

La presidenta de la Comunidad ha reconocido que aspira a gobernar en solitario para poder cumplir con todo aquello que se ha comprometido a hacer. Sin embargo, dice que serán las urnas las que marquen el siguiente paso. Ayuso no ha cerrado puertas a un pacto con Vox ni con Ciudadanos, aunque asegura que ya ha vivido una legislatura en coalición y que prefiere hacerlo a su manera. "Tengo claro lo que no quiero: que políticas socialistas y comunistas entren en Sol" porque considera que estas políticas lastran sociedades.