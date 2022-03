España viaja al Mundial de Belgrado con un equipo "potente"

"Es imprevisible, hay un nivel tremendo en el Mundial. Es muy difícil conseguir medalla y meterse en la final, pero no es descartable. En las últimas competiciones hemos tenido un rendimiento mayor de lo esperado. El ADN de este equipo es la superación permanente. Llevamos un equipo muy potente", explicó Chapado durante el acto de despedida del equipo.

El presidente puso en valor la "valentía y flexibilidad" del atletismo español en los últimos dos años. "El atletismo español se ha convertido en una actitud, habéis conseguido trascender a las medallas, las marcas, habéis enganchado a los aficionados por esa actitud, que se asienta en el trabajo, el talento y la determinación", resaltó.

Durante el acto se ha presentado a todo el equipo español por completo. Una lista de 27 deportistas formada por Bernat Canet, Maribel Pérez, Manuel Guijarro, Bruno Hortelano, Laura Bueno, Sara Gallego, Mariano García, Álvaro de Arriba, Lorena Martín, Saúl Ordónez, Nacho Fontes, Marta Pérez, Adel Mechaal, Asier Martínez, Quique Llopis, Xènia Benach, Teresa Errandonea, Fátima Diame, Ana Peleteiro, Jorge Ureña, Claudia Conte, Iñaki Canal, Bernat Erta, Javier Sánchez, Carmen Avilés, Aauri Lorena Bokesa y Geena Stephens.

Bokesa y Mechaal serán los encargados de capitanear este equipo con "ilusión y orgullo". "Nunca he estado más cómoda en la selección como en los últimos años. Hay mucho compañerismo y eso refleja lo que sale en la pista. Vamos a hacer lo posible para que nos salga bien, daremos la cara. Nos dejaremos la piel y os haremos disfrutar", aseguró la atleta.

"Me produce un orgullo tremendo la gran variedad de este equipo. Ya nos somos una potencia en fondo y medio fondo, hay una variedad muy ilusionante. Ya no es Fermín Cacho o Abel Antón, puede ser Asier, Maribel, Bruno... Los jóvenes se pueden sentir ilusionados con este equipo", indicó Mechaal.

Otra de las referentes en esta cita será Ana Peleteiro, que reconoció tener una relación de "amor-odio" con la pista cubierta. "Me cuesta preparar pista cubierta, pero la disfruto mucho. La confianza que la gente pone en mí a día de hoy me la he ganado a pulso. Hubo años en los que llegué mejor clasificada pero llegué con menos salud, ahora llego con salud, eso es muy importante. Voy con objetivos e intentaré cumplirlos", insistió.